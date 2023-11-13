Для того чтобы участвовать в соревнованиях, в основном нужно просто публично не поддерживать войну, которую развязала Россия против Украины. В таком случае спортсмены будут иметь право выступать без национальной атрибутики и не будут иметь никаких препятствий.

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Подтверждение, что россияне не так нейтральны, которыми пытаются казаться

Однако "запоребриковые" граждане, которые всегда подчеркивают, что спорт вне политики, не готовы идти даже на такие шаги. Сообщается, что они не соглашаются выступать на международных соревнованиях по гимнастике из-за "унизительных" условий, выдвинутых Международной федерацией гимнастики (FIG), пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что "они не рабы", чтобы придерживаться таких банальных требований. Поэтому старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что страна-агрессорка теперь будет бойкотировать соревнования по гимнастике.

Мы не согласны ни с одним из критериев допуска FIG. Пока международная федерация не внесет изменений в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной.



Мы не могли решить иначе. Нам предлагают выступать под каким-то голубым флагом. Международная федерация в этих условиях по жесткости даже превзошла рекомендации МОК,

– отметила Родионенко.

Отметим, что FIG не требовала ничего экстраординарного, а настаивала, чтобы атлеты не были связаны с армиями России или Беларуси, не были замечены в поддержке войны и не имели шансов пропагандировать агрессию во время выступлений.

Интересно. Россия потеряла за год более двухсот спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, чтобы не отождествлять себя со страной-убийцей. Гимнастам, которые действительно считают себя нейтральными и не поддерживают агрессию своей страны, есть о чем задуматься – иначе они заслуженно испортят свою международную карьеру.