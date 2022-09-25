В росії знову істерика: там обурені рішенням УЄФА щодо недопуску до відбору на Євро-2024

Після 24 лютого усі збірні росії та футбольні клуби були відсторонені від участі в турнірах під егідою організації. Також нещодавно стало відомо, що їх не допустять і до Євро-2024.

Абсурдні балачки росіян

Звісно, що у росії обурені та незадоволені рішенням ФІФА та УЄФА. Виконуючий обов'язки генерального секретаря РФС Максим Мітрофанов відреагував на відсторонення росіян від відбору чемпіонату Європи-2024.

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"Для нас це було очікувано. УЄФА ґрунтувався на попередньому рішенні – усуненні від міжнародних змагань до особливого розпорядження.

Цього особливого розпорядження немає, тому і допускати нас до жеребкування немає підстав. Ми, як і раніше, вважаємо це рішення незаконним.

На жаль, доводиться констатувати, що ФІФА та УЄФА порушують свій же статут про невтручання у політику. Рішення виключно політичне. Розуміли, що в цій ситуації так і станеться", – вважають у росії.

Мобілізація російських спортсменів