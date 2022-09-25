Абсурдні балачки росіян
Звісно, що у росії обурені та незадоволені рішенням ФІФА та УЄФА. Виконуючий обов'язки генерального секретаря РФС Максим Мітрофанов відреагував на відсторонення росіян від відбору чемпіонату Європи-2024.
Варте уваги Щоб не втекли від мобілізації: російським спортсменам заборонили виступати за межами країни
"Для нас це було очікувано. УЄФА ґрунтувався на попередньому рішенні – усуненні від міжнародних змагань до особливого розпорядження.
Цього особливого розпорядження немає, тому і допускати нас до жеребкування немає підстав. Ми, як і раніше, вважаємо це рішення незаконним.
На жаль, доводиться констатувати, що ФІФА та УЄФА порушують свій же статут про невтручання у політику. Рішення виключно політичне. Розуміли, що в цій ситуації так і станеться", – вважають у росії.
Мобілізація російських спортсменів
- Більшість російських спортсменів наразі можуть витупати лише в чемпіонатах своєї країни або чомусь подібному. Бо після 24 лютого значна частина міжнародних федерацій ізолювала представників росії від світового спорту.
- російській владі це тільки на користь, бо ж цих атлетів можна буде мобілізувати. Міністерство спорту росії наказало державним органам призупинити тренувальні збори за кордоном. Також заборона стосується участь російських збірних у змаганнях за межами країни.
- Наразі це стосується лише тренувальних таборів і змагань, поїздку на які фінансувало міністерство спорту. Схоже, що таке рішення може бути спробою запобігання втечі провідних спортсменів за кордон.