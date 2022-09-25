Абсурдные болтовни россиян

Конечно, в россии возмущены и недовольны решением ФИФА и УЕФА. Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов отреагировал на устранение россиян от отбора чемпионата Европы-2024.

Стоит внимания Чтобы не сбежали от мобилизации: российским спортсменам запретили выступать за пределами страны

"Для нас это было ожидаемо. УЕФА основывался на предварительном решении – отстранении от международных соревнований до особого распоряжения.

Этого особого распоряжения нет, потому и допускать нас к жеребьевке нет оснований. Мы по-прежнему считаем это решение незаконным.

К сожалению, приходится констатировать, что ФИФА и УЕФА нарушают свой же устав о невмешательстве в политику. Решение исключительно политическое. Понимали, что в этой ситуации так и произойдет", – считают в россии.

Мобилизация российских спортсменов

Большинство российских спортсменов пока могут выступать только в чемпионатах своей страны или чем-то подобном. Ибо после 24 февраля значительная часть международных федераций изолировала представителей россии от мирового спорта.

российским властям это только на пользу, ведь этих атлетов можно будет мобилизовать. Министерство спорта россии приказало государственным органам приостановить тренировочные сборы за границей. Также запрет касается участия российских сборных в соревнованиях за пределами страны.

Пока это касается только тренировочных лагерей и соревнований, поездку на которые финансировало министерство спорта. Похоже, что такое решение может быть попыткой предотвратить побег ведущих спортсменов за границу.