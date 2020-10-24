Поблизу російського міста Виборг у власному котеджі виявили тіло бізнесмена Олександра Петрова. Він батько колишнього пілота Формули-1 Віталія Петрова.

Тіло Олександра Петрова виявили в будинку в селищі Велике. За даними 47news, на його тілі були виявлені сліди від вогнепального поранення.

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За попередніми даними, якими володіють журналісти, у Петрова стріляв снайпер. Постріл був зроблений тоді, коли бізнесмен вийшов із власної бані на березі річки та йшов скупатися у воді.

Варто відзначити, що Олександр Петров – російський бізнесмен. Він офіційно причетний до як мінімум 26 компаній в Росії. Його неофіційно називали "хазяїном Виборга", де його компанії займаються практично всіма напрямками життєдіяльності міста – лазень до суднобудування, від готельного бізнесу до паливного, від охорони до ЖКГ. При цьому він був місцевим депутатом.

Його старший син – Віталій Петров. Він колишній пілот Формули-1. У 2010-2012 роках виступав за команду Renault.

На гран-прі Португалії, яке відбудеться 25 жовтня, Віталій Петров буде третім стюардом.