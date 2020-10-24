Вблизи российского города Выборг в собственном коттедже обнаружили тело бизнесмена Александра Петрова. Он отец бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова.

Тело Александра Петрова обнаружили в доме в поселке Большое. По данным 47news, на его теле были обнаружены следы от огнестрельного ранения.

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По предварительным данным, которыми владеют журналисты, в Петрова стрелял снайпер. Выстрел был сделан тогда, когда бизнесмен вышел из собственной бани на берегу реки и шел искупаться в воде.

Стоит отметить, что Александр Петров – российский бизнесмен. Он официально причастен к как минимум 26 компаниям в России. Его неофициально называли "хозяином Выборга", где его компании занимаются практически всеми направлениями жизнедеятельности города – от бань до судостроения, от гостиничного бизнеса до топливного, от охраны до ЖКХ. При этом он был местным депутатом.

Его старший сын – Виталий Петров. Он бывший пилот Формулы-1. В 2010-2012 годах выступал за команду Renault.