Ексгравець збірної Росії запропонував об'єднати російський та український чемпіонати з футболу

Колишній гравець збірної Росії Андрій Аршавін знайшов вихід, як підвищити клас російського чемпіонату. Ексфутболіст запропонував об'єднати в одному чемпіонаті клуби з Росії, Казахстану, Білорусі, Азербайджану та України.

Нереальні рішення ексфутболіста

Андрій Аршавін, який зараз працює директором департаменту розвитку молодіжного футболу зі спортивних питань Зеніта, має варіант, як підвищити конкуренцію у російському чемпіонаті. Колишній футболіст не проти бачити українські клуби на чолі з Шахтарем та Динамо в об'єднаному чемпіонаті.

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Він бачить лише один вихід – об'єднання чемпіонаті Казахстану, Азербайджану і Білорусі. Такий крок розширить географію футбольної аудиторії: Два клуби з Азербайджану, як показав матч з нашим Арсеналом, нітрохи не гірше команд другої вісімки РПЛ. За скільки команд беремо? За дві. А з Росії залишаємо 12".

Кращий варіант – об'єднатися з Україною. Але в сучасній політичній ситуації це неможливо. Просто в цих країнах клуби стали б фінансово-незалежними проєктами, були б сильніше, розширилася б аудиторія: публіка більше ходила б на такі матчі. Але питань багато: як поставиться УЄФА, хто вилітає, хто виходить в єврокубки, об'єднувати чи ФНЛ і ПФЛ,

– сказав Аршавін.