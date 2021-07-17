Нереальные решения экс-футболиста

Андрей Аршавин, который сейчас работает директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Зенита, имеет вариант, как повысить конкуренцию в российском чемпионате. Бывший футболист не против видеть украинские клубы во главе с Шахтером и Динамо в объединенном чемпионате.

Читайте также УЕФА закрыла рот россиянам по поводу карты Украины с Крымом на форме клубов УПЛ

Он видит только один выход – объединение чемпионате Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Такой шаг расширит географию футбольной аудитории: "Два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим Арсеналом, ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ. За сколько команд берем? За две. А из России оставляем 12".

Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проэктам, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесется УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ,

– сказал Аршавин.