Нереальні рішення ексфутболіста

Андрій Аршавін, який зараз працює директором департаменту розвитку молодіжного футболу зі спортивних питань Зеніта, має варіант, як підвищити конкуренцію у російському чемпіонаті. Колишній футболіст не проти бачити українські клуби на чолі з Шахтарем та Динамо в об'єднаному чемпіонаті.

Читайте також УЄФА закрила рот росіянам з приводу карти України з Кримом на формі клубів УПЛ

Він бачить лише один вихід – об'єднання чемпіонаті Казахстану, Азербайджану і Білорусі. Такий крок розширить географію футбольної аудиторії: Два клуби з Азербайджану, як показав матч з нашим Арсеналом, нітрохи не гірше команд другої вісімки РПЛ. За скільки команд беремо? За дві. А з Росії залишаємо 12".