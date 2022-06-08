У Росії планують створити футбольний "супертурнір" для команд з окупованих територій
8 червня 2022 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:РБ Спорт
У Росії заявили про створення нового футбольного турніру, брати участь у якому будуть команди з окупованих територій.
В Росії обговорюється можливість створення нового об’єднаного чемпіонату
У новому турнірі братимуть участь команди із Криму, самопроголошених республік на Донеччині та Луганщині, Херсона, Мелітополя, а також Абхазії. Сторони вже обговорюють можливість реалізації цього "проєкту".
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За інформацією "РБ Спорт", це питання буде винесено на обговорення 12 червня у Москві. Жодна команда з цих областей не зможе стати членом РФС і грати в російських чемпіонатах через порушення міжнародного права та заборону УЄФА.
Водночас наголошується, що створення такого чемпіонату буде можливим, коли у цих регіонах буде безпечно.
Росіяни намагаються привласнити донецький Шахтар
- Нещодавно ватажок самопроголошених республік Денис Пушилін заявив про бажання відтворити футбольний клуб Шахтар.
- За його словами, нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.
"Діамантова ліга" у Росії
- Оскільки росіян відсторонили від міжнародних турнірів з легкої атлетики, то там вирішили створити власний турнір, який буде подібним до Діамантової ліги.
- Місцеві атлети не надто задоволені відповідним рішенням, але і сказати щось проти турніру вони також не спроможні.
- Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене прокоментувала нові змагання у РФ та порівняла їх з похоронами. Попри своє розчарування у новоствореній "Діамантовій лізі", вона не засудила дії своєї країни, які значно вплинули на її спортивну кар'єру.