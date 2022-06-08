У Росії планують створити футбольний "супертурнір" для команд з окупованих територій

У Росії заявили про створення нового футбольного турніру, брати участь у якому будуть команди з окупованих територій.

В Росії обговорюється можливість створення нового об’єднаного чемпіонату

У новому турнірі братимуть участь команди із Криму, самопроголошених республік на Донеччині та Луганщині, Херсона, Мелітополя, а також Абхазії. Сторони вже обговорюють можливість реалізації цього "проєкту".

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За інформацією "РБ Спорт", це питання буде винесено на обговорення 12 червня у Москві. Жодна команда з цих областей не зможе стати членом РФС і грати в російських чемпіонатах через порушення міжнародного права та заборону УЄФА.

Водночас наголошується, що створення такого чемпіонату буде можливим, коли у цих регіонах буде безпечно.

Росіяни намагаються привласнити донецький Шахтар

Нещодавно ватажок самопроголошених республік Денис Пушилін заявив про бажання відтворити футбольний клуб Шахтар.

За його словами, нинішній Шахтар нібито не має жодного стосунку до Донецька.

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