Глава держави наголосив, що Україна чекала півфіналу футзального Євро аж упродовж 17 років. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері.

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Зеленський подякував "синьо-жовтим"

Президент високо оцінив гру нашої збірної. Хоча спортсменам і не вдалося вибороти перемогу, вони продемонстрували сильну гру.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні,

– написав Зеленський.

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