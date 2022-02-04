Другої зустрічі з Португалією не буде

Шалений за драматизмом півфінал Євро-2022 видали Португалія та Іспанія. Останні повели з комфортним рахунком 0:2. З таким результатом закінчився перший тайм, повідомляє 24 канал.

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А ось у другій 20-хвилинці все перевернулось з ніг на голову. Забивали виключно португальські футзалісти. Гол Коелью та дубль Зікі, який приніс перемогу Португалії над Україною (1:0) у груповій стадії турніру, зробили рахунок 3:2.

Португалія знову стала сильнішою за суперника та вийшла у фінал Євро-2022. У вирішальному матчі португальці спробують помститись Росії за перемогу над Україною (2:3).

На підопічних Олександра Косенка чекає надскладний екзамен у боротьбі за 3-тє місце – гра проти Іспанії. Другого протистояння проти португальців не буде.

До уваги. Фінал та поєдинок за 3 місце відбудуться 6 лютого.