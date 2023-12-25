"Виглядав, як л*йно": Чісора висміяв росіянина за ганебну поразку в Ер-Ріяді

Ветеран боксу Дерек Чісора жорстко пройшовся по росіянину Арсланбеку Махмудову. Колишній чемпіон WBA Inter-Continental без шансів поступився німцю Агіту Кабайелу.

У ніч з 23 на 24 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулося грандіозне боксерське шоу, головною подією якого був бій Джошуа – Валлін. В андеркарді цього поєдинку зустрілися росіянин Арсланбек Махмудов та німець Агіт Кабайел.

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Росіянин зганьбився в Ер-Ріяді

До початку поєдинку росіянин вважався фаворитом бою. За свою професійну кар'єру 34-річний боксер ще жодного разу не програвав. Однак у протистоянні з Кабайелою продемонстрував свою повну неспроможність. Німець з першого раунду переважав суперника, а в четвертому затис Махмудова біля канатів, завдаючи потужних ударів по тулубу. Суддя змушений був зупинити одностороннє побиття та достроково завершив бій.

Британський ветеран Дерек Чісора прокоментував поразку Махмудова, не добираючи слів.

Кабайел був неймовірний, але росіянин виглядав як лайно. Він просто занадто великий. Він виглядав як лайно, його відшльопали,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що наразі Махмудов на боксерському рингу представляє Канаду. Таким чином, промоутери знайшли спосіб залишити представників країни-агресора в престижних турнірах.

Відеоогляд бою Махмудов – Кабайел