Цей поєдинок закривав мегакард в Ер-Ріяді. Він відбувся одразу після сенсаційної поразки Деонтея Вайлдера від Джозефа Паркера, пише 24 Канал.

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Джошуа декласував Валліна

На відміну від попереднього бою, у битві Джошуа та Валліна навіть натяку на апсет не було. Ей Джей уперше після поразок від Олександра Усика виглядав боксером, який здатен боротися за титули.

Британець зі стартових хвилин заволодів ініціативою, зайнявши центр рингу. Він методично різав кути, контролював шведа джебом та проводив серії атак, на які Валлін майже ніяк не відповідав. Андердог вже після першого раунду в ринзі продовжував бій із розбитим носом і надалі ситуація для нього тільки погіршувалася.

Ентоні перемагав за очками у стартових чотирьох раундах, а п'ятий став вирішальним. У ньому британець завдав серії важких потужних ударів, після яких швед ледве встояв на ногах. Він протриматися до кінця раунду, але на шостий команда Валліна повідомила, що той вже не вийде. Це виглядало дуже розумно, з урахуванням стану боксера. У підсумку – переконлива перемога Джошуа технічним рішенням рефері.

До слова. Цей тріумф став третім поспіль у 2023 році для британця після поразок від Олександра Усика. Отто Валлін же зазнав другої поразки в кар'єрі, перша була проти Тайсона Ф'юрі.

Після бою промоутер Ентоні Джошуа розповів, з ким наступним, ймовірно, проведе бій британець. За його словами, він налаштований на титульну битву з Філіпом Хрговичем.

Ми підписали контракт з Вайлдером, він програв. Можливо, це на краще, тому що Ей Джей хоче стати триразовим чемпіоном світу у важкій вазі. Це буде битва Ей Джея проти Хрговича за титул чемпіона світу,

– заявив Едді Хірн.

Дивіться відеоогляд бою Джошуа – Валлін