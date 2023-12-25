Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа переконливо переміг Отто Валліна в головному поєдинку мегакарду в Саудівській Аравії. Британець добряче відвовтузив шведського боксера.

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Важкий бій Валліна

За повідомленням американського журналіста Кріса Меннікса, Джошуа зламав ніс Валліну. Шведський боксер вимушений був провести ніч у місцевій лікарні. У Валліна діагностували перелом носа.

Отто Валлін отримав перелом носа під час поразки від Ентоні Джошуа. Валлін залишився на ніч у саудівській лікарні для лікування,

– йдеться у повідомленні журналіста.

Отто Валлін після бою з Джошуа / twitter.com/boxingontnt

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Нагадаємо, що у Валліна ще в першому раунді почалася кровотеча з носа. Проте швед продовжив поєдинок. У третьому раунді у Валліна з'явилася ще одна рана під правим оком. Перед шостим раундом команда шведського боксера відмовилася від продовження поєдинку.

Цікаво. Отто Валлін зазнав другої поразки у професійній кар'єрі. У 2019 році швед поступився Тайсону Ф'юрі одноголосним рішенням суддів.