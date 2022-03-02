Росіян тепер у Європу навіть туалети мити не візьмуть, – російський тенісист Кафельников
Джерело:твітер Євгена Кафельникова
Найтитулованіший тенісист Росії Євген Кафельников продовжує виступати проти війни в Україні. Спортсмен знову принизив свій російський народ.
Кафельников: Поспішаю нас засмутити
Колишній тенісист сам з Росії, але засуджує дії кремлівського очільника та його країни, яка напала на Україну. Євген Кафельников поглузував зі своїх земляків, які сміялись над українським народом.
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Прекрасно пам'ятаю, як ще якийсь час тому деякі індивіди писали, що українці їдуть до Європи туалети мити! Поспішаю нас засмутити – ми (росіяни, – прим. 24 каналу) тепер й на цю роботу там небажані,
– написав Кафельников.
Найбільш титулований тенісист Росії був одним із перших, хто прокоментував війну між Україною та його країною.
Мізерна підтримка російських спортсменів
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