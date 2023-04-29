Росія заявила на ЧС з дзюдо сімох членів армії РФ під виглядом нейтральних атлетів: весь список

Представники країни-терористки нахабно скористались подачкою від Міжнародної федерації дзюдо. У заявку "нейтральної" команди потрапили семеро членів ЦСКА.

Дзюдо прогнулось під росіян

Міжнародний олімпійський комітет схвалив резонансне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Після цього федерації, які чекали на привід для запрошення росіян, почали про це заявляти. Черговим видом спорту, у який повернуться спортсмени з країн-терористок, стане дзюдо.

Виконком Міжнародної федерації цього виду спорту ухвалив рішення про дозвіл росіянам та білорусам на участь в міжнародних турнірах. При цьому вони мають виступати під нейтральним прапором та не підтримувати війну в Україні.

Нейтральністю і не пахне

Одразу ж після цього з російської федерації дзюдо надійшла заявка на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 14 травня в Катарі. До списку увійшли 11 спортсменів – вісім чоловіків та три жінки.

На сайті Міжнародної федерації дзюдо ця команда значиться як "Індивідуальні нейтральні атлети". Втім як виявилось, у заявці росіян присутні аж семеро представників ЦСКА. Тобто ці спортсмени належать до армії РФ:

Ніяз Ільясов – старший лейтенант ЗС РФ

– старший лейтенант ЗС РФ Тамерлан Башаєв – старший сержант ЗС РФ

– старший сержант ЗС РФ Міхаїл Ігольніков – прапорщик ЗС РФ

– прапорщик ЗС РФ Інал Тасоєв – прапорщик ЗС РФ

– прапорщик ЗС РФ Александра Бабінцева – лейтенантка ЗС РФ

– лейтенантка ЗС РФ Мадіна Таймазова – прапорщиця ЗС РФ

– прапорщиця ЗС РФ Сабіна Гільязова – член ЦСКА

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Україна бойкотуватиме?

При цьому у федерації зазначали, що спортсмени з Росії будуть проходити перевірку на непричетність до війни в Україні. Це рішення обурило провідного українського дзюдоїста Богдана Ядова.

Чемпіонат світу завжди був моєю мрією і вона дуже близька. IJF допустила спортсменів з Росії та Білорусі. Не буду писати про справедливість, я давно зрозумів, що її немає, але чому в останній день? Я три місяці віддавав всі сили і готувався до здійснення своєї мрії. Як можна проявляти таку неповагу до наших дзюдоїстів? Чи може ви злякалися реакції світу? Тоді це ще більш обурливо,

– заявив Ядов.

Відзначимо, що раніше тренер збірної України Віталій Дуброва пообіцяв бойкотувати чемпіонат світу у разі допущення туди спортсменів з Росії та Білорусі. До слова, Міжнародна федерація дзюдо вже вдруге реабілітовує росіян та білорусів під час війни.

Вперше вони допустили представників країн-терористок влітку минулого року. Однак після цього Україна знялась із кількох змагань, після чого росіян та білорусів знову усунули від них у вересні.