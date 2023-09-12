Критика Путіна як "червона лінія": Росія висунула свої вимоги МОК щодо участі в Олімпіаді

Росія як країна не буде допущена до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Але росіяни можуть таки відправитися туди. І російська влада намагається зробити все, щоб це сталося.

Міжнародний олімпійський комітет ще не прийняв остаточного рішення щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх. Попри аргументацію України та деяких наших партнерів у недопустимості участі будь-яких росіян в Олімпіаді, МОК таки намагається знайти "хороших росіян". Але для цього треба виставити до них певні умови.

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Окрім того, що росіяни в такому випадку будуть виступати як "нейтральні спортсмени" без назви країни, прапора та гімну, вони ще й мають підписати антивоєнну декларацію. Та не мати звязків з російськими силовими структурами, що у випадку Росії зробити не так і просто.

Це розуміють і в Росії. Тамтешній міністр спорту Олег Матицин в коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ визнав, що за таких умов "більшість спортсменів збірної Росії вже не зможе взяти участь відповідно до того регламенту, який визначили Міжнародний олімпійський комітет і федерації". І переконаний, що це "дискримінація та політизація".

При цьому він все ще сподівається, що росіяни таки поїдуть на Олімпіаду-2024. І навіть готовий висувати умови до МОК щодо участі росіян. Головне для нього – щоб не ображали їх диктатора Владіміра Путіна.

"Наше завдання зараз – перебувати у діалозі з МОК та федераціями щодо тих спортсменів, хто поки що має можливість поїхати на Ігри, та забезпечити їхню участь. Але з дотриманням хоча б мінімальних вимог і без переходу "червоної лінії" – підписання декларацій, засудження політики президента та уряду", – заявив Олег Матицин.

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Фактично він визнав, що російських спортсменів можуть і не відправити на Олімпіаду сама російська влада, якщо атлети виступлять проти війни в Україні. Адже виступити проти війни – це, на думку Матицина, і є "засудження політики президента та уряду" Росії.

Важливо! Це не вперше Олег Матицин скаржиться на вимоги МОК до російських спортсменів. Ще в березні 2023 року він заявляв, що недопуск російських спортсменів, які не підтримали антивоєнну декларацію, є "антигуманним"

Олімпіада-2024 в Парижі стартує 26 липня 2024 року. Вона триватиме до 11 серпня. Після цього 28 серпня в Парижі стартує Паралімпіада.