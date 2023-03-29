Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні організація дозволила федераціям доспустити гравців з цих країн.

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Вони зможуть виступати лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Цікаво, що така рекомендація не влаштовує не тільки Україну, а ще і саму Росію.

Спочатку голова НОК країни-терористки почав скаржитись на недотримання прав людини з боку МОК. Тепер же скиглити почав міністр спорту РФ Олєг Матицін.

Рекомендації МОК класифікувати російських спортсменів неправомірні, а окреме рішення щодо командних видів спорту відверто дискримінаційне. Нашим спортсменам пропонують увійти у відчинені двері, при цьому створюючи додаткові перешкоди. Росія завжди була за спорт поза політикою. Закликаємо всі міжнародні федерації дотримуватись цього принципу, не руйнувати і без того крихкий на сьогодні міжнародний спорт. Спортсмени завзято тренуються роками, щоб змагатися за справедливими правилами і в чесній боротьбі стверджувати справжні принципи спорту, об'єднуючи та даруючи радість та гордість мільйонам людей. Це їхня робота, їхнє життя. Антигуманно позбавляти їх цього права,

– лицемірно заявив Матицін.

Раніше міністри спорту 35 країн висловили тверду незгоду із можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних змагань. Серед них були Польща, США, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція.

Поки без Олімпійських ігор

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

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Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.