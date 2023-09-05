Очільник Комітету розповів, що керівний спортивний олімпійський орган розробив якусь формулу, згідно з якою спортсмени ворожих країн зможуть взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі, але у "нейтральному" статусі.

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Бах відкрито показує свою любов до агресора

Для цього російський та білоруський спортсмен не повинен мати зв'язок із армією або іншим державним силовим органом. Також атлет не повинен підтримувати війну в Україні.

Томас Бах заявив, що не слід чекати офіційного рішення МОК щодо можливого допуску росіян і білорусів до Ігор у Парижі найближчими днями. МОК обрав вичікувальну позицію.

Однак натякнув, що Комітет при виборі свого рішення враховувати рекомендації інших міжнародних спортивних федерацій, які протягом 2023 року поступово повертають представників країн-агресорів до світових змагань.

Усі добре розуміють, що цей нейтральний статус буде лише виключення гімну, прапора та національних кольорів на формі росіян і білорусів. Але ніхто не забере у них паспорти чи не змінить їх національний менталітет. Тому у випадку допуску росіян і білорусів до Олімпади-2024 слід готуватись до численних провокації не лише зі сторони спортсменів, а й зі сторони їх уболівальників із Росії і Білорусі, які живуть чи прийдуть у Париж.

"Тобто жодних команд, гімнів, жодних кольорів чи будь-якої національної символіки Росії та Білорусі. Але, з іншого боку, ми надаємо можливість спортсменам, які не підтримують війну і які не пов’язані з військовими чи іншими службами Росії чи Білорусі, змагатися як індивідуальним нейтральним спортсменам, а не як представникам своєї країни", – розповів Бах.

Бах: Це система, яку ми зараз бачимо на чемпіонатах світу

Президент МОК додав, що ця система вже діє на чемпіонатах світу та інших міжнародних змаганнях. Бах знає, що таке рішення не на 100% задовольняє Україну, але дозволяє їм теж відібратись на Ігри-2024, де він хоче бачити українську команду.

Це система, яку ми зараз бачимо на чемпіонатах світу, континентальних чемпіонатах, Кубках світу, і яка, я думаю, вже прийнята. Українська сторона не на 100% задоволена цим, але вони прийняли це, тому що це можливість для українських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри. Ми всі хочемо мати сильну українську команду в Парижі-2024. Потім я повертаюся до цінностей, тому що вони знову лежать в основі нашого рішення,

– додав очільник МОК.

Томас Бах вкотре доводить, що він і увесь МОК бояться образити Владіміра Путіна і Алєксандра Лукашенка. Але після офіційного рішення всидіти Баху на двох стільцях вже не вийде.

Якщо вони допустять росіян і білорусів до наступної Олімпіади навіть у нейтральному статусі, то це вже означатиме, що МОК і особисто Бах відкрито підтримують війну в Україні та вбивства мирного населення. Це рішення може стати фатальним для Баха на цій керівній посаді.