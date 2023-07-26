Всього запрошення від МОК отримали 203 країни, серед них немає ворожих держав. Відповідні листи підписував президент Комітету Томас Бах під час церемонії, яка відбулась у столиці Франції Парижі.

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Ще рано радіти

Очільник Міжнародного олімпійського комітету особисто вручив ці запрошення президентам та представникам НОК Греції, яка є Батьківщиною Ігор, Франції, як країні-господарці Олімпіади-2024, а також команді, яка складається із біженців.

Місця серед цих 203 запрошених країн не знайшлось не лише Росії та Білорусі, а й Гватемалі. Все через те, що Національний олімпійський комітет цієї держави наразі призупинив свою роботу.

Однак відсутність Росії та Білорусі у списку запрошених країн ще не означає, що представників цих ворожих країн не буде на Олімпіаді у Парижі. Рішення МОК свідчить лише про те, що спортсмени цих країн вже точно не будуть виступати під своїм прапором на Іграх-2024.

Сподіваємось, що згодом Бах таки офіційно сповістить про те, що жодних росіян та білорусів не буде на Олімпіаді у Парижі.

У МОК навіть виклали коротке відео, як Бах підписує цю цілу гору запрошень. Президент Комітету зіграв на публіку.

Томас Бах підписав 203 запрошення на Олімпіаду-2024: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше у МОК оголосили, що ухвалюватимуть рішення щодо участі нейтральних спортсменів із Росії та Білорусі відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і організаторів міжнародних спортивних заходів у відповідний час. Томас Бах намагається вибілити свою репутацію, але при цьому всидіти одразу на двох стільцях.

Українські спортсмени сподіваються на підтримку МОК та недопуск росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі, яка триватиме з 26 липня по 11 серпня 2024 року.