Росія попри заборону презентувала форму на Олімпіаду-2020 зі своєю символікою: фото

Олімпійський комітет Росії (ОКР) представив форму для своїх спортсменів перед Олімпійським іграми в Токіо. Російської символіки не повинно бути на Олімпіаді-2020, однак Росії вдалося обійти заборону.

Росія представила форму зі своєю символікою

ОКР мав розробити форму, враховуючи заборони Спортивного арбітражного суду (CAS). Форма не могла містити прапор Росії, назву країни, а також повну назву "Олімпійський комітет Росії".

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Однак на формі, яку носитимуть російські олімпійці, присутні елементи прапору РФ. Основним кольором форми є білий. Однак на формі є синій та червоні кольори. Таким чином, використано всі три кольори російського прапору.

Але на цьому Росія не зупинилася. На емблемі також використано біло-синьо-червоні кольори.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не побачив нічого дивно та затвердив форму Росії. Представник МОК зазначив, що представлена форма не суперечить тим обмеженням, які були накладені на Росію.

Як відомо, Росію на 2 роки позбавили права брати участь у міжнародних змаганнях. Причина в тому, що незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Відповідно до рішення CAS, російські спортсмени можуть у найближчі 2 роки виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки у нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.