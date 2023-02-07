Мер Парижа закликала не допускати Росію до Олімпіади-2024, поки триває війна в Україні
Джерело:Yahoo News
Анн Ідальго висловила свою думку стосовно можливої участі росіян та білорусів на Олімпійських Іграх. Вона вважає це неможливим, поки окупанти влаштовують геноцид українців.
Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати можливості для росіян та білорусів, щоб вони взяли участь у Олімпійських Іграх-2024. Попри війну в Україні. Організація хоче їм дозволити виступати під нейтральним прапором.
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Президент МОК Томас Бах є одним з ініціаторів повернення росіян та білорусів. Його у цьому підтримують ООН, президент Франції Еммануель Макрон та інші політики.
Втім, є представники Франції, для яких геноцид українців – не порожній звук. Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску спортсменів з країн-агресорок до тих пір, поки триває війна в Україні.
Доки Росія продовжуватиме війну проти України, я не хочу, щоб на паризькій Олімпіаді була російська делегація. Це неприпустимо,
– заявила Ідальго.
Цікаво, що ще у січні Анн пропонувала допустити до Олімпіади росіян та білорусів під нейтральним прапором. До слова, Україна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в такому разі.
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До слова, ми не одні в бажанні ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.
Позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо росіян та білорусів:
- У березні 2022 року після початку повномасштабної війни МОК засудив вторгнення РФ.
- Організація рекомендувала федераціям не допускати до змагань спортсменів з Росії та Білорусі, але залишала за ними право самостійно вирішувати це питання.
- МОК наклав заборону на прапори, гімни, кольори чи будь-які інші символи країн-терористок на спортивних заходах.
- Представникам влади Росії та Білорусі заборонено відвідувати будь-який міжнародний спортивний захід чи зустріч.
- Щодо Олімпіади-2024, МОК збирається дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь лише як "нейтральні атлети" і жодним чином не представляти свою державу.
- Спортсмени, які повністю підтримають Олімпійську хартію, зможуть взяти участь в Олімпійських Іграх.
- Частиною хартії є миротворча місія МОК, тому табу буде накладено на тих, хто активно підтримував війну в Україні.
- Всі заявки атлетів з Росії та Білорусі проходитимуть індивідуальну ретельну перевірку.