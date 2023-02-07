Мер Парижа закликала не допускати Росію до Олімпіади-2024, поки триває війна в Україні

Анн Ідальго висловила свою думку стосовно можливої участі росіян та білорусів на Олімпійських Іграх. Вона вважає це неможливим, поки окупанти влаштовують геноцид українців.

Міжнародний олімпійський комітет продовжує шукати можливості для росіян та білорусів, щоб вони взяли участь у Олімпійських Іграх-2024. Попри війну в Україні. Організація хоче їм дозволити виступати під нейтральним прапором.

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Президент МОК Томас Бах є одним з ініціаторів повернення росіян та білорусів. Його у цьому підтримують ООН, президент Франції Еммануель Макрон та інші політики.

Втім, є представники Франції, для яких геноцид українців – не порожній звук. Мер Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску спортсменів з країн-агресорок до тих пір, поки триває війна в Україні.

Доки Росія продовжуватиме війну проти України, я не хочу, щоб на паризькій Олімпіаді була російська делегація. Це неприпустимо,

– заявила Ідальго.

Цікаво, що ще у січні Анн пропонувала допустити до Олімпіади росіян та білорусів під нейтральним прапором. До слова, Україна готова бойкотувати Олімпійські Ігри в такому разі.

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До слова, ми не одні в бажанні ізолювати Росію та Білорусь. Польща вже ініціювала антиросійську коалцію у спорту. Близько 40 країн готові висунути МОК аналогічний ультиматум.

Позиція Міжнародного олімпійського комітету щодо росіян та білорусів: