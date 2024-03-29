Вже найближчим літом в Парижі пройдуть 33-ті Олімпійські Ігри. Змагання обіцяє викликати чималий інтерес з боку любителів спорту, що вимагатиме від організаторів вжити суттєвих заходів безпеки.

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Підвищена можливість терактів

26 липня на арені "Стад-де-Франс" пройде церемонія відкриття Ігор. При цьому Париж планує провести парад прапорів на річці Сена, але ця ідея опинилась на межі зриву.

Європейські ЗМІ пишуть, що французька розвідка побоюється терактів під час заходів на відкритій місцевості. Серед можливих загроз називаються атаки терористів-одинаків зі зброєю або ж наїзд транспортних засобів на натовп людей.

Головне управління внутрішньої безпеки Франції очікує на активізацію сплячих осередків екстремістів з Азії. Саме тому організація рекомендує владі перейти до "плану Б", а саме до організації церемонії відкриття у закритому приміщенні.

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Теракт у 2015 році

Нагадаємо, що раніше Париж вже переживав кілька гучних терактів, в тому числі під час спортивної події. Так, 13 листопада 2015 року у столиці Франції відбулась серія нападів терористів-смертників, один з яких був поблизу стадіону "Стад-де-Франс".

Саме в той час на головній арені країни проводився товариський матч між Францією та Німеччиною. Нагадаємо, що Олімпійські Ігри-2024 пройдуть з 26 липня по 11 серпня.