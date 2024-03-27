За словами Московічі, Франція витратить орієнтовно 3-5 мільярдів євро. Точну суму озвучать згодом.
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Скільки коштуватиме Олімпіада у Парижі
"Ми досі не знаємо, скільки коштуватиме Олімпіада. Але ці Ігри коштуватимуть 3, 4 або 5 мільярдів євро", – сказав Московічі.
Раніше Франція оцінювала, що Олімпіада обійдеться у близько 3 мільярдів євро. Загальна вартість становитиме близько 9 мільярдів, включаючи недержавні кошти.
Зазначимо, що витрати на Олімпійських часто зростають на останніх етапах підготовки, оскільки з’являються позабюджетні витрати або потрібні додаткові кошти для прискорення незавершених будівельних робіт.
МОК допустив росіян до участі в Олімпіаді
- Міжнародний Олімпійський комітет дозволив участь спортсменам з Росії та Білорусі на Олімпійських іграх-2024 у статусі нейтральних атлетів.
- Російські та білоруські спортсмени матимуть право взяти участь лише в індивідуальних змаганнях, їхні команди не будуть допущені. Вони зможуть вийти на Олімпіаду тільки через офіційні кваліфікаційні заходи, додаткових можливостей для кваліфікації для них не передбачено.
- Однак росіян такі умови не влаштовують, дехто з них відмовляється виступати у Парижі під нейтральним прапором.
- Нещодавно про таке заявили лучники з Росії. Перед цим про таке ж рішення повідомили у збірній Росії з художньої гімнастики. А ще з такою заявою виступив російський плавець Рилов, він стверджує, що "вірний своїй країні та президенту".