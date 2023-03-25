Спорт, пропаганда й армія нероздільні: Кулеба пояснив, чому росіян не можна вертати на Олімпіаду
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр закордонних справ України продовжує боронити інтереси наших спортсменів на міжнародній арені. Дмитро Кулеба опублікував відеопояснення причетності російських спортсменів до війни.
Минулого року спорт почав відмежовуватись від росіян через війну в Україні. Команди не допускали до змагань, а спортсмені змушували виступати під нейтральним прапором.
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Втім із наближенням Олімпійськиї Ігор МОК планує дозволити представникам РФ повернутись до змагань. У свою чергу представники України намагаються донести до організація хибність такого вчинку.
Міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба опублікував відео про зв'язок російських спортсменів з політикою держави. У ньому були згадані Алєксандр Овєчкін, Єлєна Ісінбаєва, Нікіта Нагорний, Євгєній Рилов та інші.
Спорт, державна пропаганда і армія в Росії нероздільні. А зараз Путін уже ввів у спорт не лише політику, а й у воєнні злочини. Російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у паризькій Олімпіаді чи будь-якій іншій великій спортивній події,
– так підписав відео Кулеба.
Можливе повернення росіян в спорт:
- МОК поки не приймав рішення про допуск спортсменів з РФ та РБ, але голова організації Томас Бах продовжує шукати варіанти із поверненням представників країн-терористок.
- Майже всі спортсмени та посадові особи з України виступили проти ймовірного повернення росіян. Справа доходить навіть добойкота змагань, у яких беруть участь росіяни.
- Міністри спорту 35 країн виступили проти участі спортсменів з РФ, серед них – Польщі, Великої Британії, Німеччини, Японії та Франції.
- Одними з перших офіційно допустила росіян Міжнародна федерація фехтування, що визвало розпач у Ольги Харлан
- У свою чергу Міжнародна федерація легкої атлетики продовжила бан для представників країн-терористок.