Спорт, пропаганда й армія нероздільні: Кулеба пояснив, чому росіян не можна вертати на Олімпіаду

Міністр закордонних справ України продовжує боронити інтереси наших спортсменів на міжнародній арені. Дмитро Кулеба опублікував відеопояснення причетності російських спортсменів до війни.

Минулого року спорт почав відмежовуватись від росіян через війну в Україні. Команди не допускали до змагань, а спортсмені змушували виступати під нейтральним прапором.

До теми Найкращий друг Росії та Путіна: як президент МОК Томас Бах підігрує Кремлю

Втім із наближенням Олімпійськиї Ігор МОК планує дозволити представникам РФ повернутись до змагань. У свою чергу представники України намагаються донести до організація хибність такого вчинку.

Міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба опублікував відео про зв'язок російських спортсменів з політикою держави. У ньому були згадані Алєксандр Овєчкін, Єлєна Ісінбаєва, Нікіта Нагорний, Євгєній Рилов та інші.

Спорт, державна пропаганда і армія в Росії нероздільні. А зараз Путін уже ввів у спорт не лише політику, а й у воєнні злочини. Російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у паризькій Олімпіаді чи будь-якій іншій великій спортивній події,

– так підписав відео Кулеба.

Можливе повернення росіян в спорт: