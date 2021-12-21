Росія очолила ганебний допінговий антирейтинг

У 2019 році у світі було виявлено 1914 порушень антидопінгових правил, йдеться у прес-релізі Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). Перше місце за кількістю порушень зайняла Росія.

Лідери антирейтингу

За підсумками 2019 року було зафіксовано 167 порушень з боку росіян. На другому місці – Італія (157). Замикає трійку Індія (152).

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Загалом у 2019 році було зареєстровано 1914 порушень антидопінгових правил представниками 117 країн у 89 видах спорту. Із них 1573 порушення було виявлено після допінг-проб, решта - внаслідок розслідувань.

Якщо переглянути загальну статистику за видами спорту, то найчастіше на допінгу "ловилися" бодібілдери (272 випадки, 22%), легкоатлети (227, 18%), велогонщики (179, 14%) та важкоатлети (160, 13%). У футболі було зареєстровано 82 порушення антидопінгових правил, у боксі – 38.

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) підтвердив правомірність застосування до Росії з боку WADA наджорстких санкцій у зв’язку з виявленими маніпуляціями з базою даних Московської антидопінгової лабораторії. Однак термін дії CAS скоротив удвічі – з чотирьох до двох років.