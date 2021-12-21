Лідери антирейтингу
За підсумками 2019 року було зафіксовано 167 порушень з боку росіян. На другому місці – Італія (157). Замикає трійку Індія (152).
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Загалом у 2019 році було зареєстровано 1914 порушень антидопінгових правил представниками 117 країн у 89 видах спорту. Із них 1573 порушення було виявлено після допінг-проб, решта - внаслідок розслідувань.
Якщо переглянути загальну статистику за видами спорту, то найчастіше на допінгу "ловилися" бодібілдери (272 випадки, 22%), легкоатлети (227, 18%), велогонщики (179, 14%) та важкоатлети (160, 13%). У футболі було зареєстровано 82 порушення антидопінгових правил, у боксі – 38.