Лидеры антирейтинга

По итогам 2019 года было зафиксировано 167 нарушений со стороны россиян. На втором месте – Италия (157). Замыкает тройку Индия (152).

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В 2019 году было зарегистрировано 1914 нарушений антидопинговых правил представителями 117 стран в 89 видах спорта. Из них 1573 нарушения были обнаружены после допинг-проб, остальные – в результате расследований.

Если посмотреть общую статистику по видам спорта, то чаще всего на допинге "попадались" бодибилдеры (272 случая, 22%), легкоатлеты (227, 18%), велогонщики (179, 14%) и тяжелоатлеты (160, 13%). В футболе было зарегистрировано 82 нарушения антидопинговых правил, в боксе – 38.

Обратите внимание! В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA сверхжестких санкций в связи с выявленными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако срок действия CAS сократил вдвое – с четырех до двух лет.