Росія не відмовиться від Євро-2020 через нову форму збірної України

У Росії бурхливо відреагували на нову форму збірної України на чемпіонаті Європи-2020. Але їх заяви про відмову збірної від участі на Євро залишились лише словами.

Відповідь Росії

Глава Російського футбольного союзу Олександр Дюков після засідання опікунської ради організації заявив, що російська збірна зіграє на Євро-2020. Національна команда не збирається відмовлятись від участі у турнірі.

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Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося,

– відповів Дюков.