Росія не відмовиться від Євро-2020 через нову форму збірної України

У Росії бурхливо відреагували на нову форму збірної України на чемпіонаті Європи-2020. Але їх заяви про відмову збірної від участі на Євро залишились лише словами.
Відповідь Росії
Глава Російського футбольного союзу Олександр Дюков після засідання опікунської ради організації заявив, що російська збірна зіграє на Євро-2020. Національна команда не збирається відмовлятись від участі у турнірі.
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Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося,
– відповів Дюков.
Скандал навколо нової форми збірної України
- 6 червня українська збірна продемонструвала нову форму, у якій футболісти зіграють на Євро-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Така форма викликала гостре обурення зі сторони Росії. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією". Тому таку креативну українську форму хотіли заборонити.
- В УЄФА заявили: "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".
- Після цього Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України. У цій країні навіть зробили гучну заяву. Начебто за носіння форми збірної України на їх території можна отримати тюремний термін – до п'яти років ув'язнення.
- Усі деталі про скандал навколо форми – за посиланням.