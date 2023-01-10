Роналду зірве джекпот за те, що стане амбасадором Саудівської Аравії у боротьбі за ЧС-2030

Саудівська Аравія хоче стати країною-господаркою чемпіонату світу-2030 з футболу. Арабська держава хоче використати заради піару новачка Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Влада Саудівської Аравії заплатить зірковому португальцю космічні 200 мільйонів євро, якщо той стане публічним лицем заявки країни на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

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Роналду купається у грошах

За інформацією клубного джерела, Роналду погодиться на цю пропозицію.

Схоже, що за два роки (до 30 червня 2025 року) у Саудівській Аравії Кріштіану заробить грошей, яких вистачить до кінця життя усіх його дітей та внуків. Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що зарплата Роналду в Аль-Насрі складе 90 мільйонів. Але заробіток португальця зросте до 200 мільйонів за рахунок спонсорських та комерційних угод.

Претенденти на ЧС-2030

Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі;

Марокко і Туніс;

Єгипет;

Англія, Шотландія Уельс, Північна Ірландія та Ірландія;

Греція, Болгарія, Сербія та Румунія;

Іспанія, Португалія та Україна;

Південна Корея (Північна Корея, Японія та КНР).

Дебют Роналду у футболці нової команди може припасти на 21 січня, коли Аль-Наср зіграє вдома проти Іттіфака. Кріштіану після переходу пропускає два матчі нової команди через дискваліфікацію, яку отримав ще виступаючи за Манчестер Юнайтед. Португалець розбив телефон фаната Евертона, за що був покараний.

Відзначимо, що серед претендентів свою заявку на проведення ЧС-2030 подала й Україна.

Цікаво, що Мундіаль-2030 буде символічним. Чемпіонат світу відбудеться у рік, коли виповниться 100 років після проведення першого в історії Мундіалю з футболу.