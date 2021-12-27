Роналду визнали найкращим бомбардиром в історії футболу

27 грудня 2021 , 22:59
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Джерело:

Globe Soccer Awards

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду виборов ще одну нагороду. Його визнали найкращим бомбардиром всіх часів за версією Globe Soccer Awards.

Як зауважили у Globe Soccer Awards, Роналду не потребує представлення глядачам, оскільки він був володарем багатьох нагород.

Важливо Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед і допоміг Рангніку встановити унікальне досягнення

Зокрема, у лютому 2021 року він ставав найкращим гравцем десятиліття в Європі за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). А у 2020-му та ж Globe Soccer Awards назвала його найкращим футболістом XXI століття.

Цікаво! Globe Soccer Awards – щорічно організовують Європейська асоціація клубів (ECA) та Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA).

Нагорода найкращого бомбардира в історії футболу

Як пишуть на сторінці Globe Soccer Awards у твітері, у 2021 році Роналду забив 46 голів та посів п'яте місце у списку найкращих бомбардирів світу, поступившись за кількістю забитих м'ячів:

  • Каріму Бензема (47),
  • Кіліану Мбаппе,
  • Ерлінгу Голанду (по 49),
  • Роберту Левандовскі (69).

Варто зазначити, що Роналду за минуле десятиліття досяг чимало спортивних висот.

  • Саме за цей час він чотири рази вигравав "Золотий м'яч" (ще один у 2008 році).
  • Виграв 20 титулів на клубному рівні – 16 в Реалі та ще 4 в Ювентусі. З Реалом він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
  • У 2016 році зі збірною Португалії став переможцем Чемпіонату Європи. А у 2019 році виграв фінальний етап Ліги націй.

Додамо, що у 2021 році трансферна вартість Роналду, за даними Transfermarkt, постійно знижувалася. 29 грудня 2020 року його оцінили в 60 мільйонів євро. А вже 23 березня 2021 року – 50 мільйонів євро.

Автор: Альона Захарова