Роналду побив три рекорди Ліги чемпіонів, забивши гол Аталанті: відео

Манчестер Юнайтед на своєму полі переміг Аталанту в Лізі чемпіонів. Вирішальний гол забив Кріштіану Роналду, побивши одразу три рекорди.

Роналду в цьому матчі вийшов на поле з перших хвилин. І став свідком того, як його команда після першого тайму програвала вдома 0:2.

Але в другому таймі МЮ здійснив неймовірний камбек завдяки голам Рашфорда і Магвайра. А на 81-й хвилині забив і сам Роналду, принісши перемогу Манчестер Юнайтед.

Як це було Манчестер Юнайтед, програючи 0:2, здолав Аталанту у Лізі чемпіонів: відео

Цим голом Роналду побив два рекорди, а також покращив своє одне рекордне досягнення:

він забив 38-й команді в Лізі чемпіонів. За день до цього Мессі забив у ворота РБ Лейпциг, яка стала для нього 37-ю командою. Однак португалець знову зумів його обійти;

у Роналду тепер 187 матчів в єврокубках – він побив рекорд Ікера Касільяса;

гол у ворота Аталанти став 137-м в Лізі чемпіонів для Роналду. Він покращив своє ж досягнення. Другий в рейтингу найкращих бомбардирів – Мессі (123 голи).

Відео голу Роналду