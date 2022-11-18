Роналду відмовився від космічних 305 мільйонів фунтів стерлінгів заради кар'єри у Європі
Джерело:BBC
Влітку 2021 року кар'єра Кріштіану Роналду могла скластись зовсім інакше. Нападник мав пропозицію із Саудівської Аравії.
Аль-Хіляль хотів переманити у свою команду зіркового нападника збірної Португалії. Клуб хотів зробити Роналду найоплачуванішим футболістом планети.
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Роналду назвав причину відмови
За два сезони клуб із Саудівської Аравії пропонував заплатити Кріштіану захмарні 305 мільйонів фунтів стерлінгів.
Однак португалець не повівся на гроші, а обрав кар'єру. Футболіст неодноразово заявляв, що хотів продовжити свої виступи у Європі.
Це правда. Так, це правда. Було нелегко відмовитися від цієї пропозиції, але я думав, що я щасливий у Манчестер Юнайтед. Я думав, що я ще здатний забити багато голів і допомогти команді,
– сказав Роналду.
Як виявилось, що перехід у Манчестер Юнайтед теж не став успішним.
Повернення в МЮ став не найкращим варіантом
- Наприкінці літа 2021-го Роналду повернувся у Манчестер із туринського Ювентуса. Кріштіану підписав контракт до кінця червня 2023 року.
- Однак вже давно усіма своїми діями показує. що хоче покинути команду заради виступів у Лізі чемпіонів. Португалець дозволяє собі не подавати руку головному тренеру, не підходити до фанатської трибуни та навіть покидати стадіон ще до фінального свистка поєдинку.
- Роналду пояснив свою поведінку тим, що МЮ робить усе, щоб виперти його з команди, а наставник Ерік тен Гаг з неповагою ставиться до футболіста. Його скандальне інтерв'ю вже вплинуло на нападника. МЮ оштрафував футболіста, а тренер заявив, що більше не випустить Роналду на футбольне поле. Одноклубник Бруну Фернандеш холодно привітався з Кріштіану по приїзду у розташування збірної Португалії.
- З фасаду "Олд Траффорд" вже зняли плакат із Роналду.