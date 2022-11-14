Роналду дав скандальне інтерв'ю, де піддав нищівній критиці систему роботи Манчестер Юнайтед, гравців в клубі та головного тренера команди Еріка тен Хага. При цьому останньому дісталося чи не найбільше, адже Роналду прямо заявив, що не поважає його.

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В Манчестер Юнайтед відреагували після висловлювань Роналду. Але поки обмежилися лише звичними фразами.

"Манчестер Юнайтед відзначає резонанс у ЗМІ щодо інтерв'ю Кріштіану Роналду. Клуб розгляне свою відповідь після встановлення всіх фактів. Ми зосереджені на підготовці до другої половини сезону та продовженні імпульсу, віри та єдності, що розвиваються серед гравців, менеджера, персоналу та вболівальників", – йдеться в заяві клубу.

Хоча британські ЗМІ подають іншу інформацію. Видання Metro пише, що Роналду оштрафують на один мільйон фунтів стерлінгів за це інтерв'ю. Це розмір зарплати гравця за три тижні.

При цьому це не перше подібне покарання для Роналду. Його вже штрафували, коли він достроково покинув лаву для запасних у матчі проти Тоттенхема, відмовившись виходити на заміну. Тоді його також відсторонили від тренувань з головною командою.