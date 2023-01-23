Легендарний Рональд Куман вдруге очолив "летючих голландців"
Джерело:Твітер збірної Нідерландів
Збірна Нідерландів офіційно оголосила нового головного тренера. Наступником Луї Ван Гала став екстренер Барселони Рональд Куман.
За два місяці до старту відбірного турніру на чемпіонат Європи 2024 національні збірні визначаються з головними тренерами. Призначення відбулося і в національній команді Нідерландів.
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Куман повернувся у збірну
Новим-старим головним тренером "ораньє" став легендарний Рональд Куман. Фахівець підписав контракт до закінчення наступної світової першості 2026 року.
"Я був у таких місцях, де не знав шляху. Тут я почуваюся як удома. Буде трохи легше знайти дорогу, тому що я знаю, як я хочу.
Підбір гравців трохи змінився, але тут, як і раніше, багато хлопців, з якими ми працювали в період з 2018 по 2020 рік.
Ця робота – почесна, думаю, я вже говорив про це у своїй презентації у 2018 році. Я щасливий і гордий, що у мене знову є така можливість", – сказав на презентації Куман.
Нагадаємо, що попередником Кумана був Луї Ван Гал. На ЧС-2022 збірна Нідерландів у чвертьфіналі поступилася Аргентині у серії пенальті.
Тренерський шлях Кумана
- Нагадаємо, що Рональд Куман був культовим гравцем Барселони і збірної Нідерландів. У якості футболіста він ставав чемпіоном Європи-1988.
- Після завершення ігрової кар'єри Куман увійшов у тренерський штаб "помаранчевих", де працював асистентом Гуса Хіддінка.
- У якості самостійного тренера очолював низку клубів: Вітесс, Аякс, Бенфіку, ПСВ, Валенсію, АЗ, Феєнорд, Саутгемптон, Евертон.
- У 2018 – 2020 роках був головним тренером збірної Нідерландів.
- Під його керівництвом "ораньє" успішно кваліфікувалися на Євро-2020 (зайняли друге місце у групі після збірної Німеччини) та дійшли до фіналу першого розіграшу Ліги націй УЄФА.
- Останнім місцем роботи Кумана була іспанська Барселона, звідки його звільнили у жовтні 2021 року.