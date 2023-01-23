Легендарний Рональд Куман вдруге очолив "летючих голландців"

Збірна Нідерландів офіційно оголосила нового головного тренера. Наступником Луї Ван Гала став екстренер Барселони Рональд Куман.

За два місяці до старту відбірного турніру на чемпіонат Європи 2024 національні збірні визначаються з головними тренерами. Призначення відбулося і в національній команді Нідерландів.

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Куман повернувся у збірну

Новим-старим головним тренером "ораньє" став легендарний Рональд Куман. Фахівець підписав контракт до закінчення наступної світової першості 2026 року.

"Я був у таких місцях, де не знав шляху. Тут я почуваюся як удома. Буде трохи легше знайти дорогу, тому що я знаю, як я хочу.

Підбір гравців трохи змінився, але тут, як і раніше, багато хлопців, з якими ми працювали в період з 2018 по 2020 рік.

Ця робота – почесна, думаю, я вже говорив про це у своїй презентації у 2018 році. Я щасливий і гордий, що у мене знову є така можливість", – сказав на презентації Куман.

Нагадаємо, що попередником Кумана був Луї Ван Гал. На ЧС-2022 збірна Нідерландів у чвертьфіналі поступилася Аргентині у серії пенальті.

Тренерський шлях Кумана