За два месяца до старта отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 национальные сборные определяются с главными тренерами. Назначение произошло и в национальной команде Нидерландов.

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Куман вернулся в сборную

Новым-старым главным тренером "Оранье" стал легендарный Рональд Куман. Специалист подписал контракт до окончания следующего мирового первенства 2026 года.

"Я был в таких местах, где не знал пути. Здесь я чувствую себя как дома. Будет немного легче найти дорогу, потому что я знаю, как я хочу.

Подбор игроков немного изменился, но здесь по-прежнему много ребят, с которыми мы работали в период с 2018 по 2020 год.

Эта работа – почетная, думаю, я уже говорил об этом в своей презентации в 2018 году. Я счастлив и горд, что у меня снова есть такая возможность", – сказал на презентации Куман.

Напомним, что предшественником Кумана был Луи Ван Гал. На ЧМ-2022 сборная Нидерландов в четвертьфинале уступила Аргентине в серии пенальти.

Тренерский путь Кумана