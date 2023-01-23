За два місяці до старту відбірного турніру на чемпіонат Європи 2024 національні збірні визначаються з головними тренерами. Призначення відбулося і в національній команді Нідерландів.
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Куман повернувся у збірну
Новим-старим головним тренером "ораньє" став легендарний Рональд Куман. Фахівець підписав контракт до закінчення наступної світової першості 2026 року.
"Я був у таких місцях, де не знав шляху. Тут я почуваюся як удома. Буде трохи легше знайти дорогу, тому що я знаю, як я хочу.
Підбір гравців трохи змінився, але тут, як і раніше, багато хлопців, з якими ми працювали в період з 2018 по 2020 рік.
Ця робота – почесна, думаю, я вже говорив про це у своїй презентації у 2018 році. Я щасливий і гордий, що у мене знову є така можливість", – сказав на презентації Куман.
Нагадаємо, що попередником Кумана був Луї Ван Гал. На ЧС-2022 збірна Нідерландів у чвертьфіналі поступилася Аргентині у серії пенальті.
Тренерський шлях Кумана
- Нагадаємо, що Рональд Куман був культовим гравцем Барселони і збірної Нідерландів. У якості футболіста він ставав чемпіоном Європи-1988.
- Після завершення ігрової кар'єри Куман увійшов у тренерський штаб "помаранчевих", де працював асистентом Гуса Хіддінка.
- У якості самостійного тренера очолював низку клубів: Вітесс, Аякс, Бенфіку, ПСВ, Валенсію, АЗ, Феєнорд, Саутгемптон, Евертон.
- У 2018 – 2020 роках був головним тренером збірної Нідерландів.
- Під його керівництвом "ораньє" успішно кваліфікувалися на Євро-2020 (зайняли друге місце у групі після збірної Німеччини) та дійшли до фіналу першого розіграшу Ліги націй УЄФА.
- Останнім місцем роботи Кумана була іспанська Барселона, звідки його звільнили у жовтні 2021 року.