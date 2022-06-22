Романчук із національним рекордом здобув "бронзу" чемпіонату світу у Будапешті

Чемпіонат світу з водних видів спорту у Будапешті не минув без нагород для українців. Михайло Романчук підійнявся на третю сходинку п'єдесталу.

Цього разу медаль здобули не синхроністки

Дворазовий призер Олімпіади у Токіо став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Михайло Романчук подолав цю відстань з часом 7:40.05, пише 24 канал.

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25-річний плавець із України побив особистий національний рекорд. Швидшим за нього були лише суперники з США та Німеччини – Роббі Фінк, який став переможцем запливу, та Флоріан Велльброк.

Трійка призерів

Роббі Фінк (США) – 7:39.36 Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:39.63 Михайло Романчук (Україна) – 7:40.05



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Нагадаємо, що українець з найкращим результатом кваліфікувався у фінал на 800 метрів вільним стилем. Романчук здолав цю дистанцію з підсумковим результатом 7:44,75. Як бачимо, що Михайло покращив цей час на чотири секунди.

На минулих чемпіонатах світу Романчук здобув дві срібні нагороди на дистанції 1500 метрів вільним стилем (у 2017 році в Будапешті та у 2019-му у Кванджу).