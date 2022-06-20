Синхроністки переробили програму за декілька місяців до турніру

У медальній скарбничці України могла б бути ще одна нагорода. Проте українки змушені були відмовитися від одного з групових виступів, де також були претендентками на нагороди та навіть на перемогу.

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У неділю, 19 червня, українська команда не виступила у кваліфікації змагань технічних груп.

Це була та сама програма, яка спочатку ставилася під музику російського композитора Петра Чайковського. Але буквально за декілька місяців до чемпіонату світу-2022 головна тренерка нашої збірної Світлана Саїдова ризикнула та поміняла програму бронзових призерок Олімпіади-2020, щоб не прославляти окупантів.

У мене була технічна програма під "Лебедине озеро" Чайковського. Але у зв'язку з тим, що ці мутанти увірвалися у нашу країну, я про все російське навіть чути не хочу, навіть якщо це Чайковський і світове надбання. Куди прославляти окупантів?

– сказала тренерка.

Наставниця знайшла іншу музику, під яку і зробила нову програму, яку останнім часом відпрацьовували дівчата, серед яких багато новеньких. Адже після ОІ-2020 одразу п'ятеро досвідчених спортсменок закінчили кар'єру.

Перед стартом у Будапешті Світлана Саїдова вирішила, що постановка не є досконалою, оскільки українкам довелося знятися з чемпіонату світу у цьому виді.

"Зазвичай у синхронному плаванні програма мінімум рік відпрацьовується. За два місяці це практично неможливо. Але нічого. Встигнемо – будемо виступати, ні – означає просто зніму цю програму. І все", – зауважила наставниця.

Нагороди українок на ЧС-2022 з водних видів спорту