Найкращий результат в історії України
21-річні Марина та Владислава Алексіїви здобули срібну нагороду для України в технічному дуеті. Для України це вже друга нагорода на турнірі, пише 24 канал.
До слова Синхроністка Фєдіна виборола для України "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Для сестер Алексіївих це дебютний чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вони здобували п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.
У кваліфікації українки показали другий результат, поступившися команді з Китаю. У фіналі була аналогічна ситуація.
Український дует Марини та Владислави 91.8617 балів за свій виступ. Вони поступилися майже двома балами лише дуету з Китаю. Третє місце посіли представники Австрії. Три призери чемпіонату світу набрали понад 90 балів від суддів.
Призери у технічному дуеті
- Китай – 93.7536
- Україна – 91.8617
- Австрія – 91.2622