Найкращий результат в історії України

21-річні Марина та Владислава Алексіїви здобули срібну нагороду для України в технічному дуеті. Для України це вже друга нагорода на турнірі, пише 24 канал.

До слова Синхроністка Фєдіна виборола для України "срібло" на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Для сестер Алексіївих це дебютний чемпіонат світу в кар'єрі. Раніше вони здобували п'ять медалей Світової серії в дуеті, зокрема дві золоті 2019 року.

У кваліфікації українки показали другий результат, поступившися команді з Китаю. У фіналі була аналогічна ситуація.

Український дует Марини та Владислави 91.8617 балів за свій виступ. Вони поступилися майже двома балами лише дуету з Китаю. Третє місце посіли представники Австрії. Три призери чемпіонату світу набрали понад 90 балів від суддів.

Призери у технічному дуеті

Китай – 93.7536 Україна – 91.8617 Австрія – 91.2622

Цікаво! Україна втретє в історії (і втретє поспіль) здобуває медаль ЧС саме в технічному дуеті. У 2017 та 2019 роках українки вигравали "бронзу". Тож "срібло" 2022 року - найкращий результат в історії.