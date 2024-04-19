Не пропустить Євро-2024: форвард збірної України найближчим часом відновиться після травми

Роман Яремчук 30 березня отримав травму. У поєдинку проти Мальорки він невдало отримав передачу та схопився за задню частину стегна.

Нападник Валенсії продовжує відновлюватись після пошкодження підколінного сухожилля. Яремчук пропустить ще кілька поєдинків.

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Роман Яремчук відновиться до Євро-2024

Форвард Валенсії та збірної України пропустить ще два матчі Ла Ліги – проти Бетіса (20 квітня) та Барселони (29 квітня).

На Яремчука розраховують 5 травня у матчі проти Алавесу в межах 34-го туру чемпіонату Іспанії. Це означає, що гравець встигне відновитись ще до тренувального збору збірної України, який запланований на 30 травня.

У сезоні-2023/2024 Ла Ліги Роман Яремчук провів за Валенсію на правах оренди 21 поєдинок, у яких забив 3 голи. Наразі Валенсія посідає 7 місце в турнірній таблиці, набравши 47 очок.

Нагадаємо, що перший матч на Євро-2024 Україна зіграє 17 червня проти Румунії. Чемпіонат Європи проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня.