Нападающий Валенсии продолжает восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия. Яремчук пропустит еще несколько поединков.
Читайте также Выбрали самый старый курорт Европы: где будет базироваться сборная Украины во время ЧЕ-2024
Роман Яремчук восстановится к Евро-2024
Форвард Валенсии и сборной Украины пропустит еще два матча Ла Лиги – против Бетиса (20 апреля) и Барселоны (29 апреля).
На Яремчука рассчитывают 5 мая в матче против Алавеса в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Это означает, что игрок успеет восстановиться еще до тренировочного сбора сборной Украины, который запланирован на 30 мая.
Напомним, что первый матч на Евро-2024 Украина сыграет 17 июня против Румынии. Чемпионат Европы будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.