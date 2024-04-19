Нападающий Валенсии продолжает восстанавливаться после повреждения подколенного сухожилия. Яремчук пропустит еще несколько поединков.

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Роман Яремчук восстановится к Евро-2024

Форвард Валенсии и сборной Украины пропустит еще два матча Ла Лиги – против Бетиса (20 апреля) и Барселоны (29 апреля).

На Яремчука рассчитывают 5 мая в матче против Алавеса в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Это означает, что игрок успеет восстановиться еще до тренировочного сбора сборной Украины, который запланирован на 30 мая.

Отметим. В сезоне-2023/2024 Ла Лиги Роман Яремчук провел за Валенсию на правах аренды 21 поединок, в которых забил 3 гола. Сейчас Валенсия занимает 7 место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Напомним, что первый матч на Евро-2024 Украина сыграет 17 июня против Румынии. Чемпионат Европы будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.