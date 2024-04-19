Нападник Валенсії продовжує відновлюватись після пошкодження підколінного сухожилля. Яремчук пропустить ще кілька поєдинків.
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Роман Яремчук відновиться до Євро-2024
Форвард Валенсії та збірної України пропустить ще два матчі Ла Ліги – проти Бетіса (20 квітня) та Барселони (29 квітня).
На Яремчука розраховують 5 травня у матчі проти Алавесу в межах 34-го туру чемпіонату Іспанії. Це означає, що гравець встигне відновитись ще до тренувального збору збірної України, який запланований на 30 травня.
Нагадаємо, що перший матч на Євро-2024 Україна зіграє 17 червня проти Румунії. Чемпіонат Європи проходитиме в Німеччині з 14 червня по 14 липня.