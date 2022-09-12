Чудове повернення: Яремчук потрапив у символічну збірну туру у Бельгії
Джерело:SofaScore
Брюгге впевнено обіграв аутсайдера чемпіонату Бельгії Сере. Роман Яремчук відзначився двома гольовими передачами.
У ролі асистента
Український форвард вийшов у стартовому складі команди та за зіграні 75 хвилин так і не став автором голу. Роман Яремчук взяв на себе якості асистента, відзначившись двома результативними пасами.
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Нападник зробив вагомий внесок у перемогу Брюгге над Сере 2:0.
Завдяки гарній грі Яремчук потрапив у символічну збірну 8-го туру бельгійської Жупіле Ліги. Романа оцінили у 7.8. Це одна з найнижчих оцінок у команді тижня, але сама поява у ній вже досягнення для українського футболіста у новій команді.
Він став не єдиним гравцем Брюгге у цій топ-11 тижня. Компанію українцю склав Ганс Ванакен, який став автором другого голу у матчі – 8.2 бала.
Яремчук потрапив у збірну туру в Бельгії / Скриншот із SofaScore
Статистика Яремчука у Брюгге
- Роман Яремчук лише наприкінці серпня 2022 року став гравцем Брюгге.
- За нову команду провів 3 матчі, у яких відзначився голом та двома асистами.
- Встиг дебютувати за бельгійський клуб у груповому раунді Ліги чемпіонів.