Цього літа багато українських футболістів змінили клуби. Одним з таких став форвард національної збірної Роман Яремчук, який відправився з Бенфіки до Брюгге.

До теми Яремчук зізнався, чому змінив Бенфіку на Брюгге

Чемпіон Бельгії не пошкодував 16 мільйонів євро на Романа, підписавши з ним контракт на чотири роки. У першому ж матчі Яремчук забив Серкль Брюгге, вийшовши на заміну.

А у суботу, 10 вересня, він вперше з'явився у складі Брюгге зі старту, пише 24 канал. Його команда впевнено перемогла аутсайдера турніру Серен Юнайтед з рахунком 2:0. Сам же Роман двічі віддав результативні паси, допомігши забити Кайлу Ларіну та Хансу Ванакену.

Всього на рахунку Яремчука 3 матчі, у яких він забив один гол та віддав два асисти. Після восьми турів Брюгге займає другу позицію. Попереду – лише Антверпен, який має фору у два бали та матч в запасі.

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Нагадаємо, що Роман так і не закріпився в Бенфіці, за яку відіграв лише один сезон. Яремчук частіше за все виходив на заміну, забивши 9 голів у 47 матчах. При цьому у минуломсу сезоні ЛЧ його українець з "орлами" дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Довідка. Брюгге цього сезону вдало стартував в Лізі чемпіонів. Команда Романа Яремчука в першому матчі мінімально переграла Баєр. Також у квартеті бельгійців грають Атлетіко та Порту.