В качестве ассистента

Украинский форвард вышел в стартовом составе команды и за сыгранные 75 минут так и не стал автором гола. Роман Яремчук взял на себя качества ассистента, отличившись двумя результативными ассистами.

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Нападающий внес весомый вклад в победу Брюгге над Сере 2:0.

Благодаря хорошей игре Яремчук попал в символическую сборную 8 тура бельгийской Жупиле Лиги. Роман был оценен в 7.8. Это одна из самых низких оценок в команде недели, но самое появление в ней уже достижения для украинского футболиста в новой команде.

Он стал не единственным игроком Брюгге в этой топ-11 неделе. Компанию украинцу составил Ганс Ванакен, ставший автором второго гола в матче – 8.2 балла.



Яремчук попал в сборную тура в Бельгии / Скриншот из SofaScore

Статистика Яремчука в Брюгге

Роман Яремчук только в конце августа 2022 стал игроком Брюгге.

За новую команду провел 3 матча, в которых отличился голом и двумя ассистами.

Успел дебютировать за бельгийский клуб в групповом раунде Лиги чемпионов.

К слову. Уже 13 сентября Брюгге Яремчука и Соболя сыграют на выезде против Порта во 2-м туре группового раунда ЛЧ.