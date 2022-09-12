У ролі асистента

Український форвард вийшов у стартовому складі команди та за зіграні 75 хвилин так і не став автором голу. Роман Яремчук взяв на себе якості асистента, відзначившись двома результативними пасами.

Читайте також Анонсує заміну українця: Маліновський не здивував тренера Аталанти у мировій з Кремонезе

Нападник зробив вагомий внесок у перемогу Брюгге над Сере 2:0.

Завдяки гарній грі Яремчук потрапив у символічну збірну 8-го туру бельгійської Жупіле Ліги. Романа оцінили у 7.8. Це одна з найнижчих оцінок у команді тижня, але сама поява у ній вже досягнення для українського футболіста у новій команді.

Він став не єдиним гравцем Брюгге у цій топ-11 тижня. Компанію українцю склав Ганс Ванакен, який став автором другого голу у матчі – 8.2 бала.



Яремчук потрапив у збірну туру в Бельгії / Скриншот із SofaScore

Статистика Яремчука у Брюгге

Роман Яремчук лише наприкінці серпня 2022 року став гравцем Брюгге.

За нову команду провів 3 матчі, у яких відзначився голом та двома асистами.

Встиг дебютувати за бельгійський клуб у груповому раунді Ліги чемпіонів.

До слова. Вже 13 вересня Брюгге Яремчука та Соболя зіграє на виїзді проти Порту у 2-му турі групового раунду ЛЧ.