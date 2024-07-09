Головний тренер бельгійської команди Нікі Гаєн взяв з собою 31 футболіста. В списку не знайшлось місця для Романа Яремчука, виходить з цього, що клуб не розраховує на послуги українського гравця.

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Майбутнє Романа Яремчука

Українець мав хорошу пропозицію від Трабзонспору. Турецький клуб зробив пропозицію Брюгге у розмірі 8 мільйонів євро, ця сума повністю задовольнила апетити бельгійців щодо нападника. Сам же гравець відмовився від переїзду в Туреччину.

Контракт Яремчука з Брюгге діє до літа 2026 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Романа оцінується в 3,5 мільйони євро. Український нападник перейшов у 2022 році з Бенфіки у Брюгге за рекордні для команди 17 мільйонів євро.

До слова. Роман Яремчук сезон-2023/2024 провів на правах оренди у іспанський Валенсій. У складі "кажанів" форвард зіграв 34 матчі та забив 8 голів, один з них у ворота голкіпера Реала Андрія Луніна.

Окрім, турецького клубу підписати 28-річного нападника хоче італійська Болонья та французький Брест. Останні двоє поки конкретних пропозицій по гравцю не давали, поки Трабзонспор продовжує боротись за Яремчука.