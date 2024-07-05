Скоріш за все "червоно-синіх" покине один із лідерів команди форвард Джошуа Зіркзе. Клуб до цього готується та розглядає різні варіанти на заміну німцю.

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Шорт-лист Болоньї

Головним претендентом на місце Зіркзе є Фотіс Іоаннідіс з Панатінаїкоса, але цей трансфер може бути непід'ємним для італійського клубу. Також в команді розглядають інших гравців: Армандо Броя, Жорж Мікаутадзе та Роман Яремчук.

Італійцям сподобалась гра українця на Євро-2024, вони навіть відправляли скаутів слідкувати за Яремчуком. Також повідомляють, що Болонья готова посперечатись з французьким Брестом, який теж цікавиться українським нападником.

До слова. Права на Романа Яремчука належать Брюгге до якого він приєднався у серпні 2022 року. Контракт гравця з бельгійським клубом розрахований на 4 роки.

Яремчук у формі